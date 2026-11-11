130 лет на связи: Сергеенко провел встречу с коллективом филиала "Белтелеком"

В честь 130-летия Минской городской телефонной сети 11 ноября состоялась встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко с коллективом филиала "Белтелеком".

Обсудили деятельность депутатов: от законотворчества до международной повестки. И, конечно, заслуженным сотрудникам вручили награды в честь юбилея филиала.

Касаясь депутатской деятельности и отношения Палаты представителей к этой теме, спикер отметил, что депутаты, работая в избирательных округах (в течение этой недели, кстати, все депутаты находятся в регионах), встречаются с коллективами, изучают те или иные проблемные вопросы и совместно с органами исполнительной власти находят варианты их решения.

Если по Минску фактически не поступает обращений граждан на качество сотовой связи, то в отдельных районах точечные вопросы, конечно, бывают, заметил спикер. Сегодня большинство населения пользуется сотовой связью, и все хотят, чтобы интернет в каждом уголке страны был высококачественный - к этому и стремятся.

"Есть законодательная база, приняты другие решения в стране. Тем не менее в поле нашей деятельности остаются вопросы парламентского контроля", - отметил Игорь Сергеенко.

Среди задач остается повышение качества связи. В прошлом году на семинаре-совещании Палаты представителей обозначили направления развития каждой области, среди них - строительство новых станций.