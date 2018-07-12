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130 контейнерных площадок оборудуют в Минске до ноября

Все больше экоинициатив распространяется в столице! Так, до ноября в Минске оборудуют 130 контейнерных площадок. Это крытые отдельные контейнеры для сбора вторичных отходов, крупногабаритных - бытовой техники и мебели, а также и обычного мусора. Проекты таких площадок уже разработаны в Ленинском, Центральном и Фрунзенском районах.

В первую очередь контейнерные площадки появятся вблизи от многоэтажек, где они не были предусмотрены, и в домах, где мусоропроводы заваривают.  

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