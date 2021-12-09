130 лет со дня рождения Максима Богдановича отмечают сегодня

Юбилей на литературном календаре. Сегодня 130-лет со дня рождения Максима Богдановича. К монументу классика у Большого театра Беларуси утром лягут цветы. Памятные мероприятия пройдут под аккомпанемент коллектива хоровой капеллы имени Ширмы. А уже вечером Литературный музей, который носит имя поэта, ждет на презентацию издания "Максім Багдановіч". Это книжная новинка от издательства "Мастацкая лiтаратура". Вспоминать автора культового "Вянка" продолжат и на выходных.



11 декабря в большом зале Белгосфилармонии - песни белорусских композиторовна стихи мастера слова, воспевшего "радзіму васілька" в лирических строках. Ожидается и прибытие белорусской делегации в Ялту на место захоронения Максима Богдановича.