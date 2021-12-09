ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

130 лет со дня рождения Максима Богдановича отмечают сегодня

Юбилей на литературном календаре. Сегодня 130-лет со дня рождения Максима Богдановича. К монументу классика у Большого театра Беларуси утром лягут цветы. Памятные мероприятия пройдут под аккомпанемент коллектива хоровой капеллы имени Ширмы. А уже вечером Литературный музей, который носит имя поэта, ждет на презентацию издания "Максім Багдановіч". Это книжная новинка от издательства "Мастацкая лiтаратура". Вспоминать автора культового "Вянка" продолжат и на выходных.

11 декабря в большом зале Белгосфилармонии - песни белорусских композиторовна стихи мастера слова, воспевшего "радзіму васілька" в лирических строках. Ожидается и прибытие белорусской делегации в Ялту на место захоронения Максима Богдановича.

Другие новости культуры:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все