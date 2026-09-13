132 человека - на Полесье живет большая династия Телушко

Краткий пересказ от ИИ

Если говорить о национальных брендах Беларуси, то главная неразрывная нить, которая веками связывает белорусов в единое крепкое полотно - это семья. Традиции нашего народа всегда строились на глубоком уважении к старшим, искренней заботе о детях, взаимовыручке и памяти о предках.

Яркое тому подтверждение - династия Телушко из Ганцевичского района. В самом сердце Полесья они создали свое удивительное "государство в государстве": их семейное древо насчитывает уже 132 человека, а почти половина деревни - близкие родственники.

Агрогородок Люсино Ганцевичского района. Здесь, в белорусской глубинке на брестской земле, жизнь идет особым, размеренным укладом. У каждого дома своя история, а у каждого жителя свои традиции. Но есть здесь и свое "семейное государство". На одной улице по соседству живут самые близкие и родные люди - огромная династия Телушко. В этой семье 10 детей, 57 внуков и 38 правнуков.

Историю под названием "вместе и навсегда" Екатерина и Павел Телушко начали 55 лет назад. Оба родились и выросли в Люсино, поэтому тут уж точно связала сама судьба. Екатерина Семеновна трудилась на стройке, а позже бригадиром в местном хозяйстве. Сегодня в свои 74 года ее главная отдушина - вышивка. Узорами украшен весь дом.

За плечами Павла Артемовича более 40 лет трудового стажа. Работал и шофером, и в леспромхозе, и в химлесхозе. Сегодня на заслуженном отдыхе. Вместе с супругой ухаживают за огородом, сушат домашние яблоки и уже закатали более 250 банок (это только березового сока). Главная кормилица семьи - корова Милка. Встречать ее хозяин отправляется исключительно на собственной "машине". Их у семьи две. У каждого свой велосипед.

Павел Телушко, житель аг. Люсино:

"Это обычное дело. Раньше у нас были 2 коровы. Сегодня одна, в основном я смотрю, хозяйка только доит, я не умею доить. Бабуся подоила, я завел на поле, привязал, вечером в 7-м часу я забираю. Бабуля подоила - и все, до утра".

И дрова наколет, и печь растопит - 78 лет для Павла Артемовича всего лишь цифра. На вопрос, кто в доме главный, супруги с улыбкой отвечают: "Конечно, хозяин". Правда, вся зарплата всегда безоговорочно отдавалась жене - вот он, проверенный рецепт семейного согласия.

Но главное богатство супругов - дети. За полвека совместной жизни Екатерина и Павел вырастили достойную смену: 5 сыновей и 5 дочерей. А вместе с внуками, правнуками, зятьями и невестками семья Телушко насчитывает уже 132 человека. И это не предел. В 2026 году в династии ждут пополнение - еще двоих малышей-правнуков.

Среди десятков семейных альбомов есть и специальная тетрадь, куда аккуратно вписаны дни рождения каждого. Больше всего именинников приходится на урожайный сентябрь.

Екатерина Телушко, жительница аг. Люсино:

"Я всех имена помню, дни рождения. Есть одно имя у внуков и правнучки. Есть и Пети, Матвейки. У меня зять Алеша и внук Алеша".

"У меня все дети работящие, невестки работящие, внуки тоже работящие. Если папа и мама работящие, то и дети", - отметил житель аг. Люсино Павел Телушко.

Именно такой принцип воспитания (личный пример) - главный жизненный ориентир семьи. В основе только честное отношение к делу, земле и друг к другу.

Артем Телушко, сын Екатерины и Павла Телушко:

"Есть поговорка: где родился, там и пригодился. В город меня не тянет никак. Я там жил немного, когда женился. Мне нравится деревня, лес, природа. И детям, конечно, нравится. Грибы, ягоды - пешком ходили по 7 км".

Чтобы разместить все семейство, одного стола точно недостаточно. Когда съезжается родня, хозяева дома задействуют минимум 3, а иногда и 4 стола. Угостив одних внуков после школы свежеиспеченными пирогами, можно и прогуляться. Да и в гости к детям заглянуть. Живут все в нескольких минутах ходьбы.

Сын Петр и его жена Нина. Растят 3 сыночков и 6 дочек. Выращивают в теплицах на 20 сотках помидоры, огурцы, перцы, а также около 1,5 га отведено под малину. Здесь все работают вместе как единый, слаженный механизм.

Петр Телушко, сын Екатерины и Павла Телушко:

"2 теплицы еще работают, это 20 соток. Третью строим рядом. Детям особо не надо говорить, давайте работать. Они видят, что родители там, в теплице, они знают свои обязанности: кто дрова подвозит, кто в печки закидывает".

От строителей и инженеров до педагогов и медиков. У каждого свой талант, профессия и характер. Но чувство крепкого родного плеча - то связующее звено, которое объединяет династию воедино.

Семья - это самое дорогое и близкое, что есть у каждого человека. Именно в родительском доме закладывается все самое ценное: умение слушать и слышать, беречь и ценить то, что имеешь. Когда звучит детский смех, а за большим столом собираются родные люди, рождается та самая созидательная сила. Ведь благополучие всей страны и наше общее будущее начинаются с тепла домашнего очага.

Единство, поддержка, взаимное уважение и труды на общей земле - эти слагаемые составляют секрет семейного счастья. Любовь и забота - тот самый прочный фундамент, на котором воспитываются главные традиционные ценности. А уважение к корням здесь передается из поколения в поколение.