135 кризисных комнат работают в Беларуси - ежегодно там находят приют более 10 тыс. пострадавших от домашнего насилия

В Беларуси за помощью ежегодно обращаются более 10 тыс. людей, пострадавших от домашнего насилия. На профилактическом учете сегодня состоят около 14 тыс. семейных тиранов.Временный приют их жертвы могут получить в кризисных комнатах.

Жертвы насилия, как правило, больше всего нуждаются в психологической помощи и являются созависимыми. С данной категорией работать гораздо сложнее. Мы работаем над устранением деструктивных отношений, которые у них сложились, на оптимизацию эмоционального состояния и благополучия.

Жертвы насилия, как правило, больше всего нуждаются в психологической помощи и являются созависимыми. С данной категорией работать гораздо сложнее. Мы работаем над устранением деструктивных отношений, которые у них сложились, на оптимизацию эмоционального состояния и благополучия.

В Минске кризисная комната открыта с 2014 года. Она напоминает обычную квартиру. Созданы все условия, чтобы жертвы абьюза чувствовали себя в полной безопасности и не боялись, что тиран их каким-то образом вычислит. Местоположение строго засекречено. Личная информация сотрудниками и правоохранителями не разглашается.В столице за все время существования государственного приюта его услугами воспользовались почти 300 человек.