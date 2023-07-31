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135 кризисных комнат работают в Беларуси - ежегодно там находят приют более 10 тыс. пострадавших от домашнего насилия
В Беларуси за помощью ежегодно обращаются более 10 тыс. людей, пострадавших от домашнего насилия. На профилактическом учете сегодня состоят около 14 тыс. семейных тиранов.Временный приют их жертвы могут получить в кризисных комнатах.
Таких комнат в Беларуси 135. Услуга безвозмездная. Государство выделяет спальные места, обеспечивает питанием и предметами личной гигиены. Рассчитывать на временное пристанище жертвы абьюза могут до разрешения кризисной ситуации.
Жертвы насилия, как правило, больше всего нуждаются в психологической помощи и являются созависимыми. С данной категорией работать гораздо сложнее. Мы работаем над устранением деструктивных отношений, которые у них сложились, на оптимизацию эмоционального состояния и благополучия.
В Минске кризисная комната открыта с 2014 года. Она напоминает обычную квартиру. Созданы все условия, чтобы жертвы абьюза чувствовали себя в полной безопасности и не боялись, что тиран их каким-то образом вычислит. Местоположение строго засекречено. Личная информация сотрудниками и правоохранителями не разглашается.В столице за все время существования государственного приюта его услугами воспользовались почти 300 человек.
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