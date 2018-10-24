137 аварий за сутки зафиксировано в столице

Дождливая осенняя погода усложняет ситуацию на дорогах. Большое количество аварий зафиксировано в столице - 137 в сутки. 3 человека получили травмы. Осадки и туман ухудшают видимость и усложняют движение транспорта, особенно в вечерний час пик. Госавтоинспекция советует быть более внимательными за рулем.