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137 аварий за сутки зафиксировано в столице

Дождливая осенняя погода усложняет ситуацию на дорогах. Большое количество аварий зафиксировано в столице - 137 в сутки. 3 человека получили травмы. Осадки и туман ухудшают видимость и усложняют движение транспорта, особенно в вечерний час пик. Госавтоинспекция советует быть более внимательными за рулем.

Внимательность на дорогах, особенно на пешеходных переходах, повысить необходимо и пешеходам. Также соблюдать безопасные правила движения. И обозначать себя светоотражающими элементами.

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