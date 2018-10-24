3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
137 аварий за сутки зафиксировано в столице
Дождливая осенняя погода усложняет ситуацию на дорогах. Большое количество аварий зафиксировано в столице - 137 в сутки. 3 человека получили травмы. Осадки и туман ухудшают видимость и усложняют движение транспорта, особенно в вечерний час пик. Госавтоинспекция советует быть более внимательными за рулем.
Внимательность на дорогах, особенно на пешеходных переходах, повысить необходимо и пешеходам. Также соблюдать безопасные правила движения. И обозначать себя светоотражающими элементами.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов