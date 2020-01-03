1388 команд игры "ДобраДел" решили показать, что готовы делать мир светлее

Добротой можно согреть человека даже в самый холодный день. И чтобы мир стал теплее, Белорусская республиканская пионерская организация проводит тимуровскую игру "ДобраДел". Правила игры расскажет Наталья Хомич.



Такого огромного количества отклика школьников к игре "ДобраДел" не ожидали даже организаторы. 1388 команд, а это каждая третья школа, решили показать, что готовы делать мир светлее.



В игре участвуют дети от 7 до 14 лет. Они заботятся о бездомных животных, помогают пожилым людям и поддерживают экологические акции. Школьники получают задания от организаторов. При этом маленькие волонтеры сами проявляют инициативу и придумывают, как сделать мир лучше. За любое совершенное доброе дело команда зарабатывает плюсик.



Выполняя задания, ребята реализуют себя, развивают творческие способности и прокачивают организаторские навыки.



В новогодние праздники пионеры присоединяются к акции "Твори добро".О своих добрых подвигах пионеры рассказывают в соцсетях. Они выкладывают фото с мероприятий в "ВКонтакте" с хештегом #добрадел. Итоги игры подведутся в следующем году весной. Самые активные команды отправятся отдыхать в лагерь "Зубренок".



По словам Гюго, во внутреннем мире человека доброта - это солнце. Делайте добро вместе с маленькими пионерами и будете согреты собственным теплом.



