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1388 команд игры "ДобраДел" решили показать, что готовы делать мир светлее

Добротой можно согреть человека даже в самый холодный день. И чтобы мир стал теплее, Белорусская республиканская пионерская организация проводит тимуровскую игру "ДобраДел". Правила игры расскажет Наталья Хомич.

Такого огромного количества отклика школьников к игре "ДобраДел" не ожидали даже организаторы. 1388 команд, а это каждая третья школа, решили показать, что готовы делать мир светлее.

В игре участвуют дети от 7 до 14 лет. Они заботятся о бездомных животных, помогают пожилым людям и поддерживают экологические акции. Школьники получают задания от организаторов. При этом маленькие волонтеры сами проявляют инициативу и придумывают, как сделать мир лучше. За любое совершенное доброе дело команда зарабатывает плюсик.

Выполняя задания, ребята реализуют себя, развивают творческие способности и прокачивают организаторские навыки.

В новогодние праздники пионеры присоединяются к акции "Твори добро".О своих добрых подвигах пионеры рассказывают в соцсетях. Они выкладывают фото с мероприятий в "ВКонтакте" с хештегом #добрадел. Итоги игры подведутся в следующем году весной. Самые активные команды отправятся отдыхать в лагерь "Зубренок".

По словам Гюго, во внутреннем мире человека доброта - это солнце. Делайте добро вместе с маленькими пионерами и будете согреты собственным теплом.

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