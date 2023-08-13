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13 августа Беларусь отмечает День строителя - с профессиональным праздником работников и ветеранов строительного комплекса поздравил Президент
Что им стоит дом построить! Беларусь 13 августа отмечает День строителя. С профессиональным праздником работников и ветеранов строительного комплекса поздравил Президент:
Сегодня в отрасли заняты около 200 тыс. человек. О высоком уровне их профессионализма знают и за рубежом.
Главное направление для экспорта строительных услуг - российское. Самый активный регион - Калужский, помимо этого белорусы возводят жилье и социальные объекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской и многих других областях. Но, конечно, основные ресурсы направляются на внутренний рынок. Каждый белорус должен быть обеспечен доступными квадратными метрами.
По итогам года строители должны возвести более 4 млн кв. м жилья.
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