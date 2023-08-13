13 августа Беларусь отмечает День строителя - с профессиональным праздником работников и ветеранов строительного комплекса поздравил Президент

Что им стоит дом построить! Беларусь 13 августа отмечает День строителя. С профессиональным праздником работников и ветеранов строительного комплекса поздравил Президент:





Сегодня в отрасли заняты около 200 тыс. человек. О высоком уровне их профессионализма знают и за рубежом.

Главное направление для экспорта строительных услуг - российское. Самый активный регион - Калужский, помимо этого белорусы возводят жилье и социальные объекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской и многих других областях. Но, конечно, основные ресурсы направляются на внутренний рынок. Каждый белорус должен быть обеспечен доступными квадратными метрами.