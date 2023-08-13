Четырнадцать комплектов наград II Игр стран СНГ будут разыграны в витебском Летнем амфитеатре

13 августа станут известны имена последних триумфаторов II Игр стран СНГ. Семь городов, восемь видов спорта. Четырнадцать комплектов наград будут разыграны в витебском Летнем амфитеатре.

На соревнованиях по таиландскому боксу хозяева мультиспортивного форума уже провели несколько финалов. У юниорок в весовой категории до 51 кг Валерия Хватик противостояла россиянке Алине Герасимовой и при сумасшедшей поддержке трибун белоруска завоевала золото домашнего форума.