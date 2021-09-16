ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

13-дневный автопробег "Символ единства" завершился 15 сентября у Кургана Славы под Минском

Крупные города и небольшие деревеньки, достопримечательности и памятные места.

За 13 дней автопробег "Символ единства" охватил всю Беларусь. Стартовала колонна из Бреста. Затем гостей встречала Гродненская область. После патриоты знакомились с достижениями и историей северного региона. Следом своим колоритом делились Могилевский и Гомельский края. Завершилось большое путешествие по родной стране под Минском. Финишировал патриотический марафон у Кургана Славы.

Хлеб, а точнее, зерно нового урожая, стало главным элементом и связующим звеном автопробега. Уже сегодня вклад каждого района превратится в пышные караваи - всего их будет 7. Ко Дню народного единства ароматное золотое угощение получит каждый регион и столица.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все