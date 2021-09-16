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13-дневный автопробег "Символ единства" завершился 15 сентября у Кургана Славы под Минском
Крупные города и небольшие деревеньки, достопримечательности и памятные места.
За 13 дней автопробег "Символ единства" охватил всю Беларусь. Стартовала колонна из Бреста. Затем гостей встречала Гродненская область. После патриоты знакомились с достижениями и историей северного региона. Следом своим колоритом делились Могилевский и Гомельский края. Завершилось большое путешествие по родной стране под Минском. Финишировал патриотический марафон у Кургана Славы.
Хлеб, а точнее, зерно нового урожая, стало главным элементом и связующим звеном автопробега. Уже сегодня вклад каждого района превратится в пышные караваи - всего их будет 7. Ко Дню народного единства ароматное золотое угощение получит каждый регион и столица.
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