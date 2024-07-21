3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
13 городов Беларуси и России, 200 человек из 8 стран СНГ - первой точкой маршрута "Поезда Памяти" стал Брест
Две недели в пути. 13 городов Беларуси и России. 200 человек из восьми стран СНГ. История и культура. Тернистые пути Красной армии. Один поезд, одна Победа.
В международном составе проекта "Поезд Памяти" у каждого отряда своя экипировка, а на плече флаг родной страны. Но друзей по национальному признаку здесь давно не делят.
Как только мы вошли в это купе, мы захотели сделать что-то оригинальное, чтобы было понятно, где мы находимся. Я себя нарисовал как человека, играющего на гитаре, потому что я сам очень люблю играть на гитаре. А также внизу написано "Алга, Кыргызстан", что переводится как "Кыргызстан, вперед".
На самом деле мы, белорусы, простые люди. И чтобы это как-то отметить, я нарисовал майку в виде нашего флага.
Мы люди из разных стран, разные народы, представляющие разные религии и культуры. И мы все сдружились, мы теперь все одна большая дружная семья.
Так было и в 1941-м. Разные народы и культуры жили в одной большой стране. Чего тогда хотела молодежь? Радоваться врученным аттестатам и размышлять о будущей профессии. А кто-то мечтал о море. Лето ведь!
Но мечты рухнули, а лето 1941 года стало самым трагичным для советского народа. Последующие поколения вспоминают его даже спустя десятки лет с сердцем, сжимающимся от боли.
Неизменно первой точкой маршрута "Поезда Памяти" стал Брест, ведь он первым принял удар врага.
Быть там, где началась война, быть на реконструкции для меня большая честь. Это все осознание прямо до мурашек, прямо захватывает дух.
Это было очень душевно, очень эмоционально, потому что, видя происходящее, мы как будто бы сами оказались там.
У нас многие ребята просто сидели и плакали от волнения, от эмоций, которые они испытали.
Смотрите специальный репортаж "Назад в будущее. Путь поколений" ЗДЕСЬ.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов