13 городов Беларуси и России, 200 человек из 8 стран СНГ - первой точкой маршрута "Поезда Памяти" стал Брест

Как только мы вошли в это купе, мы захотели сделать что-то оригинальное, чтобы было понятно, где мы находимся. Я себя нарисовал как человека, играющего на гитаре, потому что я сам очень люблю играть на гитаре. А также внизу написано "Алга, Кыргызстан", что переводится как "Кыргызстан, вперед".

Участники проекта "Поезд Памяти - 2024" в специальном репортаже "Назад в будущее. Путь поколений" рассказали