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13 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 15 дней

"Освобождение. День за днем". Продолжаем рассказывать, какие населенные пункты отвоевывала Красная Армия 80 лет назад.

В этот день в 1944-м войска 1-го Белорусского фронта совместно с партизанскими соединениями освободили Ружанский район Брестской области.

Освобождение сегодня празднуют и в Мостах Гродненской области. Здесь оккупацию завершили подразделения 2-го Белорусского фронта (видео).

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