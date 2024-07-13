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13 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 15 дней
"Освобождение. День за днем". Продолжаем рассказывать, какие населенные пункты отвоевывала Красная Армия 80 лет назад.
В этот день в 1944-м войска 1-го Белорусского фронта совместно с партизанскими соединениями освободили Ружанский район Брестской области.
Освобождение сегодня празднуют и в Мостах Гродненской области. Здесь оккупацию завершили подразделения 2-го Белорусского фронта (видео).
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