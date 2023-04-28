3.71 BYN
13 команд сразились в финале республиканской игры "Сила закона"
Правовая грамотность для молодежи. В Минске прошел финал республиканской игры "Сила закона". В региональных отборах сражались более 700 студентов вузов и учащихся колледжей, причем не юридических специальностей. 13 команд, которые лучше разбираются в государственном устройстве, правовых основах и молодежной политики, дошли до финала, его провели на базе Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета. Об истории ведомства участникам рассказали во время экскурсии в музее, а также показали техническое оснащение: к примеру, как устроена передвижная криминалистическая лаборатория. Сама игра включала 45 тестов и открытые вопросы.
Готовились достаточно усиленно, и вопросы были самые разнообразные: от вопросов по правилам дорожного движения до истории и в целом правовой информации. Я считаю, что это достаточно полезно для молодежи.
При подготовке вопросов шли очень широкие дискуссии. Безусловно, к этому процессу были привлечены как профессорско-преподавательский состав Института Следственного комитета, так и наши коллеги из Национального центра, также коллеги из других вузов.
С каким интересом ребята принимают участие, какой был по-настоящему огромный ажиотаж в районных центрах, на областном уровне. В нашей стране выстроена четкая система правового воспитания, но вместе с тем мир не стоит на месте, появляются новые угрозы и вызовы, и, конечно, от нас это тоже требует более оперативного, гибкого реагирования, в том числе это и поиск новых форм и методов работы с молодежью в данной тематике.
Участники финала республиканской игры "Сила закона", следователи и руководство БРСМ возложили цветы к монументу Победы. Акцию "Память сердца" приурочили к Году мира и созидания.