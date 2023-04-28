13 команд сразились в финале республиканской игры "Сила закона"

С каким интересом ребята принимают участие, какой был по-настоящему огромный ажиотаж в районных центрах, на областном уровне. В нашей стране выстроена четкая система правового воспитания, но вместе с тем мир не стоит на месте, появляются новые угрозы и вызовы, и, конечно, от нас это тоже требует более оперативного, гибкого реагирования, в том числе это и поиск новых форм и методов работы с молодежью в данной тематике.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ