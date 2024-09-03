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13 машин "Амкодора" отправятся в лесхозы Беларуси на очистку лесов от буреломов
13 единиц мощной техники "Амкодор" отправятся в лесхозы Беларуси для ликвидации последствий природной стихии в лесах. Сам же флагман реализует инвестпроекты в Логойске - идет модернизация завода по выпуску техники для лесопромышленного комплекса. И если сегодня мощность предприятия составляет почти 15 машин в месяц, на новом она будет в два раза больше. Уровень локализации - свыше 90 %. Для экономики Минской области это еще 50 рабочих мест. Открытие модернизированного производства планируется до конца года.
Что касается локализации, то на форвардерах она достигла 97%, а если брать харвестеры, то на серийных машинах более 90%. Нам осталось серийно освоить только харвестерную голову (опытные образцы успешно проходят испытания), и к концу года начнется производство харвестерных голов. Таким образом мы достигнем локализации 97% и по харвестерам. Это самый высокий уровень локализации среди мировых компаний лесопромышленного комплекса.
Реализация проекта "Амкодор" в Логойске, а также российском Петрозаводске - возможность выпускать в год почти тысячу машин. А это половина от потребностей одной только России.
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