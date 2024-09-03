13 машин "Амкодора" отправятся в лесхозы Беларуси на очистку лесов от буреломов

Что касается локализации, то на форвардерах она достигла 97%, а если брать харвестеры, то на серийных машинах более 90%. Нам осталось серийно освоить только харвестерную голову (опытные образцы успешно проходят испытания), и к концу года начнется производство харвестерных голов. Таким образом мы достигнем локализации 97% и по харвестерам. Это самый высокий уровень локализации среди мировых компаний лесопромышленного комплекса.

Андрей Яроцкий, гендиректор ООО "Амкодор-Лесмаш" - управляющая компания холдинга"