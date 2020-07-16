3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
13 сентября в столице пройдет Минский полумарафон 2020
Событие, которое ежегодно объединяет профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни, в этом году ждет 42 тысячи участников. Регистрация уже открыта, стартовали и тренировки на свежем воздухе. И надо отметить, что этим летом они проходят в новом формате.
Юлия Токарь готова поделиться спортивным задором. Наклоны корпуса, круговые взмахи руками, выпады - тот минимум, который выполняет перед стартом каждый марафонец. Здесь в Лошицком парке на тренировку пришли как профессионалы, так и любители. Впереди у бегунов маршрут по достаточно рельефной местности, поэтому даже пятиминутная разминка просто необходима.
Беговой маршрут проходит через Лошицкий парк
И на этот раз участников Минского полумарафона ждал необычный формат воркаута - экскурсия во время забега. Исторические сведения об этих местах напоминает экскурсовод Александр Нелюбов, который также ежегодно принимает участие в Минском полумарафоне. Преодолевая километр за километром, спортсмены узнают о первом владельце усадьбы Василии Толочинском. А после и о других: Прушинских, Любанских. Кстати, графские липы с вековой историей и сегодня можно увидеть на аллее, которая ведет к усадьбе.
Старт Минского полумарафона 2020 - 13 сентября
Дистанции нынешнего Минского полумарафона неизменные: 5,5 километра, 10 и 21. Регистрация на забег уже стартовала. Готовиться к Минскому полумарафону можно и онлайн. Например, я планирую бежать дистанцию 10 километров. И занимаюсь в команде бегунов дистанционно. Тренировочную программу тренер высылает каждому - нас 10 человек. А мы отправляем скрин своих результатов на фитнес-трекерах. Быть частью огромной команды либо заниматься лично онлайн - приемлем любой формат подготовки. А встретятся все 13 сентября. И тогда, безусловно, каждый своей энергетикой и задором наполнит проспект Победителей. Старт Минского полумарафона 2020 у Дворца спорта.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов