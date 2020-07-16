13 сентября в столице пройдет Минский полумарафон 2020

Событие, которое ежегодно объединяет профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни, в этом году ждет 42 тысячи участников. Регистрация уже открыта, стартовали и тренировки на свежем воздухе. И надо отметить, что этим летом они проходят в новом формате.



Юлия Токарь готова поделиться спортивным задором. Наклоны корпуса, круговые взмахи руками, выпады - тот минимум, который выполняет перед стартом каждый марафонец. Здесь в Лошицком парке на тренировку пришли как профессионалы, так и любители. Впереди у бегунов маршрут по достаточно рельефной местности, поэтому даже пятиминутная разминка просто необходима.







Беговой маршрут проходит через Лошицкий парк

И на этот раз участников Минского полумарафона ждал необычный формат воркаута - экскурсия во время забега. Исторические сведения об этих местах напоминает экскурсовод Александр Нелюбов, который также ежегодно принимает участие в Минском полумарафоне. Преодолевая километр за километром, спортсмены узнают о первом владельце усадьбы Василии Толочинском. А после и о других: Прушинских, Любанских. Кстати, графские липы с вековой историей и сегодня можно увидеть на аллее, которая ведет к усадьбе.





Старт Минского полумарафона 2020 - 13 сентября