14 октября Беларусь отмечает День матери: что известно о современных белорусских мамах

Они наполняют мир смыслом и делают его добрее. Один из самых теплых и трогательных праздников осени отмечают 14 октября в Беларуси - День матери. Это еще один повод поблагодарить женщин, чья любовь и забота становятся первой и самой надежной опорой в жизни.

Образ современной мамы сочетает в себе лучшие душевные качества - ответственность, трудолюбие, активную жизненную позицию. Она умеет быть нежной и требовательной, хранит домашний уют и при этом востребована в профессии.

В собирательном портрете белорусской мамы - узнаваемые черты. Чаще всего она имеет белорусское гражданство, состоит в браке, проживает в городе и воспитывает двоих детей. Как правило, она с высшим или средним специальным образованием.

Высока роль белорусок и в экономике страны. Они успешно совмещают материнство и карьеру, достигая результатов абсолютно во всех сферах, а чаще всего заняты в сфере торговли или образования.