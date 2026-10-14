14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

14 октября у православных большой и любимый в народе праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

По давней христианской традиции во всех храмах вспоминаются события 910 года, когда Влахернский храм Константинополя осаждали враги и люди молились Пресвятой Деве Марии о спасении.

Матерь Божья услышала молитвы людей и распростерла над ними свой защищающий омофор. Враги отступили, а событие стало символом духовной защиты и единения на многие столетия.

На белорусских землях Покров Пресвятой Богородицы отмечают с XII века. В народе этот праздник символизирует встречу осени и зимы.