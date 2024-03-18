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140 агрогородков восстановят по примеру Вишова

Дороги 140 агрогородков будут восстановлены в этом году по примеру агрогородка Вишов. В Белыничском районе отработали разные способы ремонта улично-дорожной сети. Учитывали уже существующее покрытие, интенсивность движения и нагрузку. Проект осенью прошлого года оценил глава государства. Опыт Вишова планируют применять и дальше.

Всего на восстановление магистралей в этом году направят 2,1 млрд рублей. На республиканских дорогах уже ликвидировано 90 квадратных метров ям, на местных - 70 тыс. квадратных метров неровностей.

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