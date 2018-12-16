142 праздничных мероприятия пройдут в столице в новогодний период

Один из самых атмосферных элементов - рождественские ярмарки - традиционно собирают тысячи минчан и гостей города. Открыл марафон народных гуляний Калядны кірмаш на площадке возле Дворца спорта. Торговая экспозиция растянулась на 145 метров. Посетить ее можно с 12 до 22 часов ежедневно. А с 20 декабря Калядны кірмаш расширится и на Октябрьскую площадь. В новогоднюю ночь обе площадки будут работать до 4 утра. Ассортимент блюд и напитков - самый разнообразный. Цены - демократичные.