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142 праздничных мероприятия пройдут в столице в новогодний период

Один из самых атмосферных элементов - рождественские ярмарки - традиционно собирают тысячи минчан и гостей города. Открыл марафон народных гуляний Калядны кірмаш на площадке возле Дворца спорта. Торговая экспозиция растянулась на 145 метров. Посетить ее можно с 12 до 22 часов ежедневно. А с 20 декабря Калядны кірмаш расширится и на Октябрьскую площадь. В новогоднюю ночь обе площадки будут работать до 4 утра. Ассортимент блюд и напитков - самый разнообразный. Цены - демократичные.

Всего в Минске посетителей будут ждать 9 новогодних ярмарок: в центре и в районах столицы. На территории Верхнего города накануне Рождества откроется Большой гостиный двор. На эти дни – 22 - 24 декабря - запланировано и большинство районных ярмарок. Многие готовы принять гостей до 16 часов. А вот “Калядная вёска” в сквере 70 лет МТЗ будет работать до 10 вечера.

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