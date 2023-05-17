144 образца вооружения впервые представлены на выставке военной техники MILEX в Минске

Новейшие разработки и технологии для обороны и безопасности государства. В Минске начала работу 11-я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX. Спектр самый широкий: тяжелая техника, стрелковое оружие, средства ПВО, беспилотная авиация, информационные технологии, военная медицина и многое другое.

Интерес огромный - в мероприятии участвуют делегации из десятков стран и журналисты, представляющие более 40 телерадиокомпаний, информагентств и печатных СМИ.

На площадке "Минск-Арены" работают и корреспонденты АТН. Подробности у Александра Смирнова (прямое включение).

Буквально десять минут назад отзвучали торжественные фанфары, эффектно завершив церемонию открытия. А значит Международный военно-технический форум MILEX-2023 официально стартовал. До выхода в эфир мы с коллегами прошлись по экспозиции, но признаюсь честно: даже бегло за короткое время осмотреть ее невозможно. Общая площадь выставочной экспозиции составила 8 тыс. кв. м, большая часть из 500 образцов представлена в помещении, а самая габаритная техника, конечно же, разместилась на открытой площадке.

144 образца вооружения впервые представлены публике

Как отметили в Госкомвоенпроме, 144 образца вооружения, военной и специальной техники являются новыми и демонстрируются впервые, 64 экспоната представляют модернизированные образцы отечественного производства. Тематические разделы представят весь спектр технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства.





Таким образом, форум дает военным специалистам, экспертному сообществу возможность познакомиться с развитием в Беларуси информационных технологий, искусственного интеллекта, с практическими результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Самый яркий участник оружейного форума - компания "Мидивисана", которая работает исключительно в медицинских целях. На выставке представлены модули полевого госпиталя и новинка - командный пункт "Махаон".

Деловая программа состоит из научных конференций, форумов по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности государства (в том числе по линии ОДКБ).





Традиционно в Минске заключается ряд договоренностей. К примеру, в прошлый раз, по словам главы ГВПК Дмитрия Пантуса, за два дня было подписано шесть контрактов более чем на 100 млн долларов. По данным организаторов, в работе выставки принимают участие свыше 30 иностранных компаний. И такое военно-техническое сотрудничество особенно важно сегодня в условиях формирующегося многополярного мира с точки зрения стран, отстаивающих свою независимость. Оно является серьезным противовесом любым формам экономического и политического давления - шантажу и агрессии. Конечно, MILEX - это показатель того, что у Беларуси много партнеров и единомышленников на разных континентах.