145 юных белорусских талантов получат поддержку от государства

Для этих целей направлено более 49 тысяч рублей из бюджета. На этой неделе Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании расходов спецфонда по поддержке талантливой молодежи в 2021 году. Материальную помощь получат победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.



В минувшем году помощь из фонда получили 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества на сумму более 116 тысяч рублей.



