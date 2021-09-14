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14-16 сентября смотрите на "Беларусь 1", "Беларусь 24" премьеру документальной трилогии "Рубеж"
Премьера Агентства теленовостей - документальная трилогия "Рубеж". История Беларуси в период с 21-го по 39-ый годы минувшего столетия. После подписания Рижского мирного договора наша страна была разделена. Почти половина территории с населением около 4 миллионов человек находилась в юрисдикции польского государства. Какие события стали причиной подписания мирного договора в Риге и как жили этнические белорусы "ва Усходніх Крэсах". Три дня - после "Панорамы" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" смотрите документальный проект "Рубеж. Разъединение. Противостояние. Объединение". Сегодня - первая серия.
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