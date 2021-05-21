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14,6 тыс. квартир построили в Беларуси в январе-апреле

В январе-апреле текущего года построили почти 15 тыс. квартир для белорусов. Таковы данные Белстата. Почти 40 % квартир в первые четыремесяца были построены для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На сельские населенные пункты в январе-апреле пришлось 30 % от общего введенного по стране жилья.

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