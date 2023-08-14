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14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас
Спас на воде, или Медовый, или Маковей отмечают 14 августа православные верующие. Этот день сопровождается выносом креста и торжественным водосвятием рек, озер, водоемов. Также в храмах освящают новый урожай меда и маковые пироги. 14 августа у православных христиан начинается Успенский пост, который продлится две недели. По своей строгости он приближается к Великому.
Медовый - первый из трех августовских спасов. Впереди Яблочный, который отмечается 19 августа, а 29-го - Хлебный или Ореховый. Эти православные праздники связаны с земледельческим календарем, когда вызревали фрукты и овощи.
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