14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас

Спас на воде, или Медовый, или Маковей отмечают 14 августа православные верующие. Этот день сопровождается выносом креста и торжественным водосвятием рек, озер, водоемов. Также в храмах освящают новый урожай меда и маковые пироги. 14 августа у православных христиан начинается Успенский пост, который продлится две недели. По своей строгости он приближается к Великому.