14 августа в церквях Беларуси будут освящать медовый урожай нового года

Православные в ожидании Медового Спаса. В церквях завтра будут освящать медовый урожай нового года. По традиции сладким продуктом лакомятся все верующие. Но употребление меда не имеет сезонных ограничений - лакомство актуально круглый год: во время заболеваний лечит, в пост поддерживает силы.

Особенными качествами обладает освященный монастырский мед - так считают прихожане храма при мужском монастыре в деревне Малые Ляды Смолевичского района. Монахи здесь знаменитые пчеловоды, сами смотрят за пасекой, сами заготавливают мед и много других пчелопродуктов.

Наталья Бордиловская побывала в монастыре, чтобы узнать секреты необычного меда (видео).



