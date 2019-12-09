В этом году новогодняя ярмарка впервые развернется возле Комаровского рынка

С этих выходных в столице стартуют новогодние ярмарки. Возле Дворца спорта на фуд-кортах можно будет угоститься чем-нибудь вкусным. А на Октябрьской площади попробовать деликатесы и приобрести праздничные сувениры предложат в стеклянных ульях. Впервые торговые ряды в этом году развернутся возле Комаровского рынка. "Метелица" зашумит там 22 декабря. Ярмарка будет в форме деревянных домиков под звездным небом.



Популярной новогодней площадкой у молодежи вновь будет гастрономический дворик. Горячие напитки и рождественские пряники можно будет приобрести с 25 декабря.



