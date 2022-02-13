14 февраля в "Понятной политике" - подробности о Европейском союзе

Игрок на мировой политической сцене. Проекту "Европейский союз" исполнилось 30. Какие обещания давали отцы-основатели и что осталось лишь на бумаге? Почему забыты общие правила, угроза раскола все громче, а двойные стандарты стали особым знаком европейского качества? Подробности смотрите в "Понятной политике" в понедельник сразу после "Панорамы".