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14 февраля в "Понятной политике" - подробности о Европейском союзе

Игрок на мировой политической сцене. Проекту "Европейский союз" исполнилось 30. Какие обещания давали отцы-основатели и что осталось лишь на бумаге? Почему забыты общие правила, угроза раскола все громче, а двойные стандарты стали особым знаком европейского качества? Подробности смотрите в "Понятной политике" в понедельник сразу после "Панорамы".

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