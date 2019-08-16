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14 героев Великой Отечественной перезахоронены в Чаусском районе в мемориальном комплексе
14 героев Великой Отечественной, павших за освобождение Беларуси, с воинскими почестями перезахоронены в Чаусском районе в мемориальном комплексе. Таков итог вахты памяти, которая объединила белорусских и российских поисковиков. Несколько недель они вели раскопки на местах ожесточенных боев 43-го, унесших жизни свыше 330 000 красноармейцев и мирных жителей. Минутой молчания участники митинга почтили память погибших в годы войны. На местах боев обнаружены также две медали - "За отвагу" и "За боевые заслуги". Установлены имена награжденных ими - это лейтенант Степан Топычканов из Башкирии и Сафронов Родион из Рязанской области.
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