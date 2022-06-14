Когда десятки стран направляют усилия для фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной, Беларусь консолидирует силы для защиты исторической правды. 14 июня в Минске проходит международная конференция "Историческая память: Великая Победа, добытая единством". В эти минуты участники посещают мемориальный комплекс "Хатынь", там проходит митинг-реквием в память о жертвах геноцида.

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Дарья Рачко.



Хатынь - то место, где невозможно сдержать слез, и каждый раз трепет и эмоции не стихают. Почти 80 лет прошло с момента, как обрушились жизни 149 человек, превратились в пепел 26 домов. Яркий пример геноцида - хатынская трагедия- сегодня объединяет не только белорусов. Противостоять вызовам и сохранить историческую правду сегодня здесь собрались представители многих стран: делегации парламентов России, Армении, Казахстана, Таджикистана, представители Межпарламентской ассамблеи государств - участники СНГ, ОДКБ приехали почтить память погибших, не допустить повторения геноцида, как это было в годы Великой Отечественной - эта мысль сегодня звучит непрерывно от участников конференции. Мы успели с ними пообщаться.



В эти минуты делегации уже возложили цветы к памятнику "Непокоренный человек", дальше по маршруту движутся к Вечному огню. Сегодня в память о жертвах геноцида читают отрывки из поэм, подготовлены хореографические постановки. От представителей религиозных конфессий прозвучит совместная молитва за жизни детей, стариков, которых не щадили фашисты, и таких белорусских деревень, как Хатынь, сотни! Не заживающая рана на сердцах белорусов.

