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14 июня в Минске проходит международная конференция "Историческая память: Великая Победа, добытая единством"
Когда десятки стран направляют усилия для фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной, Беларусь консолидирует силы для защиты исторической правды. 14 июня в Минске проходит международная конференция "Историческая память: Великая Победа, добытая единством". В эти минуты участники посещают мемориальный комплекс "Хатынь", там проходит митинг-реквием в память о жертвах геноцида.
На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Дарья Рачко.
Хатынь - то место, где невозможно сдержать слез, и каждый раз трепет и эмоции не стихают. Почти 80 лет прошло с момента, как обрушились жизни 149 человек, превратились в пепел 26 домов. Яркий пример геноцида - хатынская трагедия- сегодня объединяет не только белорусов. Противостоять вызовам и сохранить историческую правду сегодня здесь собрались представители многих стран: делегации парламентов России, Армении, Казахстана, Таджикистана, представители Межпарламентской ассамблеи государств - участники СНГ, ОДКБ приехали почтить память погибших, не допустить повторения геноцида, как это было в годы Великой Отечественной - эта мысль сегодня звучит непрерывно от участников конференции. Мы успели с ними пообщаться.
В эти минуты делегации уже возложили цветы к памятнику "Непокоренный человек", дальше по маршруту движутся к Вечному огню. Сегодня в память о жертвах геноцида читают отрывки из поэм, подготовлены хореографические постановки. От представителей религиозных конфессий прозвучит совместная молитва за жизни детей, стариков, которых не щадили фашисты, и таких белорусских деревень, как Хатынь, сотни! Не заживающая рана на сердцах белорусов.
Уже завтра участники соберутся на пленарном заседании и поделятся своим опытом сохранения исторической памяти, и прозвучит итоговая резолюция.
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