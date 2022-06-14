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14 июня в Минске стартовал финал республиканской военно-патриотической игры "Орленок"

14 июня в Минске стартовал финал республиканской военно-патриотической игры "Орленок". 7 команд из разных городов окунутся на 5 дней в армейский быт: будут жить в казармах и по военному распорядку. В программе - строевая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, спортивные состязания, экскурсии и творческие этапы. Участники, а это почти 100 старшеклассников кадетских и патриотических классов страны, готовились к игре на протяжении нескольких месяцев. Военно-патриотическая игра "Орленок" проходит впервые.

Очень важно сохранить преемственность поколений. Если на протяжении 30 лет у нас проводилась игра "Зарница" Белорусской Республиканской пионерской организацией, то, конечно, для того, чтобы ребята свои навыки не потеряли и в дальнейшем развивали как гражданско-патриотическое воспитание, так и любовь к Родине, было принято решение в прошлом году совместно с Министерством обороны, Министерством образования РБ и БРСМ провести для старших школьников игру "Орленок".
Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ
К конкурсу мы готовились в районе 6-7 месяцев, отбирались туда учащиеся 10-11 классов, которые были первыми в учебе, также и в физической подготовке. От конкурса мы ждем, конечно же, победы, так как мы готовились каждый день по 5-6 часов на плацу.
Дмитрий Трубкин, участник военно-патриотической игры "Орленок"

Отборочные этапы стартовали в феврале по всей стране, участие приняли почти 6 тысяч ребят от 14 до 17 лет. Для финала в столице отобраны лучшие. В конце недели определят команду-победителя.

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