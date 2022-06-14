14 июня в Минске стартовал финал республиканской военно-патриотической игры "Орленок"

Очень важно сохранить преемственность поколений. Если на протяжении 30 лет у нас проводилась игра "Зарница" Белорусской Республиканской пионерской организацией, то, конечно, для того, чтобы ребята свои навыки не потеряли и в дальнейшем развивали как гражданско-патриотическое воспитание, так и любовь к Родине, было принято решение в прошлом году совместно с Министерством обороны, Министерством образования РБ и БРСМ провести для старших школьников игру "Орленок".

Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ

