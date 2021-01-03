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14 лет Белорусская национальная перестраховочная организация надежно защищает своих клиентов
Программа перестрахования
Без двойной страховки не летают самолеты, не ездят поезда и даже не строятся электростанции.
Еще на этапе проектирования БелАЭС стартовала активная работа по страхованию и перестрахованию уникального для Беларуси объекта. Для его оценки привлекли мировых экспертов из международных организаций и ядерных пулов, которые провели необходимую экспертизу проекта и разработали уникальную программу учета всех рисков.
Иван Гуща, начальник отдела страховой компании:
"Мы совместно с БНПО разработали программу перестрахования, которая защищает интересы обоих предприятий с точки зрения риск-менеджмента и обеспечения максимального перестраховочного развития. Для белорусского рынка это вообще уникальная программа, она разработана в соответствии с международными стандартами с привлечением международных опытных перестраховщиков".
Расширить присутствие на международных рынках
Перестрахование - своего рода инструмент поддержания ликвидности и платежеспособности страховых компаний во всем мире. В планах на будущее у Белорусской национальной перестраховочной организации расширить и закрепить свое присутствие на международных рынках, предлагая свои услуги на экспорт.
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