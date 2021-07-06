14 лет колонии - В. Бабарико признан виновным в коррупции и отмывании денег

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы и крупному штрафу. Напомним, ему вменялись получение взяток в особо крупном размере и последующая легализация денег, полученных преступным путем. Бабарико, являясь наемным менеджером банка, брал с предпринимателей деньги за положительное решение о выделении кредитов. Впоследствии они также платили лично ему в карман процент от прибыли. Деньги выводились за границу, а также распределялись среди остальных участников серой схемы. Никаких налогов не платилось, а акционеры банка не знали об этих махинациях. Наказание он будет отбывать в колонии усиленного режима. Кроме того, предстоит выплатить штраф в 5 тысяч базовых величин. Это 145 тысяч рублей.