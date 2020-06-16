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14 лет назад открылась Национальная библиотека
География читателей Национальной библиотеки Беларуси - 120 стран мира
Знаковый объект Беларуси - "алмаз знаний", как его называют сегодня, - отмечает день своего основания. 14 лет назад открылась Национальная библиотека. За оригинальной формой кроется и глубокое содержание. Многопрофильный комплекс оказывает широкий спектр услуг. Информационное хранилище связано с базами данных по всему миру. А читатели нашего "алмаза" не только белорусы, но и иностранные граждане. Службой электронной доставки документов уже воспользовались в более сотни стран. О силе знаний расскажет Нина Можейко.
Внутри сила, а снаружи красота. Только вот достоинство многопрофильного комплекса сложно оценить в каратах - он бесценен. Про него говорят - кладезь знаний. Но вкладываться в строительство объекта не спешили десятилетиями. Уж слишком амбициозный проект.
Площадь библиотеки - 112 тыс. кв. м
Вместо десятка корпусов и стесненных фондов по всему городу площадью в 20 тысяч квадратных метров – "алмаз" в 112 тысяч. А это уже параметры 15 стандартных футбольных полей. На грандиозную стройку потребовалось 3 с половиной года. В огранке диаманта участвовали 130 организаций, 2 с половиной тысячи специалистов. Лучшие архитекторы и проектировщики. Темпы сооружения сократили практически в полтора раза.
"Алмаз" возвели за 3,5 года
16 июня 2006 года Национальную библиотеку открыл Глава государства. Читательский билет № 1 сразу же пригодился - Президент лично удостоверился в качестве и оперативности новой системы.
Сегодня здание - это город в городе. 72 метра над уровнем Минска плюс подземные этажи. Хранилище, читальные и тематические залы, галерея, музей - все для того, чтобы утолить информационный голод.
Фонды библиотеки можно не только почитать, полистать, но и послушать. Здесь, в музыкальном зале, находится более 20 тысяч единиц хранения - это виниловые пластинки от мировой классики до фольклора.
Аудиозаписи можно послушать прямо с проигрывателя - легкое движение руки и пластинка запущена. В данный момент мы имеем дело с редким изданием - коллекцией джазовых исполнителей, которая доступна только в НББ.
У Национальной библиотеки собственное издательство
Каждое утро по будням ровно в 7 утра уже на месте. Превышает рабочую норму сознательно - сверяет графики, составляет план на день. Марья Ивановна, заведующая издательским отделом - все, что выходит под авантитулом библиотеки, под ее руководством.
Фонд Национальной библиотеки составляет 10 млн единиц хранения
Историй с одной записью в трудовой книжке найдется немало. Именно эти люди составляют душу библиотеки при всем ее техническом совершенстве. Они содержат и изучают десятимиллионный фонд, из которого примерно 100 тысяч - старопечатные памятники, рукописи и редкие документы. Важно не просто сохранить, но и сделать сокровищницу доступной.
Александр Суша, заместитель гендиректора Национальной библиотеки Беларуси:
"Мы вынуждены делать открытия каждый день, фактически возвращая свое наследие, ведь в отличие от многих стран-соседей основная часть наших книжных сокровищ находится за пределами Беларуси. Поэтому сегодня очень активно работаем с зарубежными коллегами, ищем книжные ценности белорусского происхождения в зарубежных коллекциях. Пробуем их, если получается, вернуть. Что не можем, цифруем и т.д.".
Виктор Пшибытко, начальник центра Национальной библиотеки Беларуси:
"В первую очередь оцифровка направлена на сохранность наших документов, поэтому самые основные книги - это редкие, старопечатные. Кроме этого, мы занимаемся оцифровкой газет, журналов, нотных документов, графических изображений, аудио-, видеодокументов. Все документы, которые есть в фонде библиотеки, можно оцифровать на нашем оборудовании".
География читателей Национальной библиотеки Беларуси - 120 стран мира
Из такой колыбели широкоформатного сканера выходят уже в цифровом варианте. Один из самых востребованных отделов. Специалисты оцифровывают все для локального и зарубежного доступа. География читателей - не менее 120 стран мира. Так что сканзапрос на удаленке - опция актуальная. Службу электронной доставки документов освоили 5 лет назад. Приобрели доступ к крупнейшим банкам данных Кембриджа, Оксфорда. Во второй десяток библиотека вошла уверенно в ногу со временем - без границ и барьеров.
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