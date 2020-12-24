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14-летняя Мария Шагойко лично убедилась: чудеса под Новый год обязательно свершаются
Сегодняшний день, наверное, надолго запомнится и еще одной юной жительнице Жодино. 14-летняя Мария Шагойко лично убедилась: чудеса под Новый год обязательно свершаются. В гости к талантливой школьнице приехал губернатор Александр Турчин. С подарком - мобильным телефоном. Выпускнице художественной школы гаджет понадобится как в журналистике, так и в другом увлечении - пении и вокале.
Как рассказала Мария Шагойко, в будущем она действительно хотела бы поступить на журфак БГУ и стать журналистом или учиться в Академии искусств на режиссера.
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