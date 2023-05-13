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14 мая Беларусь отметит День государственных символов

Беларусь готовится отметить День государственных флага, герба и гимна. Праздник приходится на каждое второе воскресенье мая. Торжественные мероприятия пройдут во всех регионах.

Центром празднований станет площадь Государственного флага в столице, где состоится ритуал чествования государственных символов. Старт завтра в 10 утра. Сегодня здесь уже прошла генеральная репетиция. Это особенно волнительный момент для молодежи, которая впервые примет участие в церемонии. Для ребят, достигших совершеннолетия, это символический ритуал - клятва верности. В мероприятии примут участие около пяти тысяч человек со всей страны.

К слову, на верхней площадке здесь организуют выставку, посвященную 25-летию со дня учреждения праздника, а также достижениям страны за годы независимости. Напомним, площадь Государственного флага открылась в Минске 2 июля 2013 года. Тогда на церемонии была заложена патриотическая традиция принесения клятвы верности Государственному флагу - символу независимости. С тех пор на столичной площади проходят праздничные мероприятия - торжественно открываются трудовые семестры, молодые офицеры принимают воинскую присягу, а юные граждане страны получают свои первые паспорта.

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