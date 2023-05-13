14 мая Беларусь отметит День государственных символов

Беларусь готовится отметить День государственных флага, герба и гимна. Праздник приходится на каждое второе воскресенье мая. Торжественные мероприятия пройдут во всех регионах.

Центром празднований станет площадь Государственного флага в столице, где состоится ритуал чествования государственных символов. Старт завтра в 10 утра. Сегодня здесь уже прошла генеральная репетиция. Это особенно волнительный момент для молодежи, которая впервые примет участие в церемонии. Для ребят, достигших совершеннолетия, это символический ритуал - клятва верности. В мероприятии примут участие около пяти тысяч человек со всей страны.

