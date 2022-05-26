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14 Национальная премия "Телевершина" 27 мая возвращается в статус самой интригующей кульминации двухлетия
"Телевершина" не за вершиной! Уже завтра самое долгожданное событие для тех, кто делает белорусское телевидение. Национальная премия возвращается в статус самой интригующей кульминации двухлетия спустя пять лет, когда журналистская кухня выросла до масштабов поля информационного боя.
Впереди те, кто стреляет фактами в упор, не боится громко транслировать свое мнение и знает, что значит быть патриотом своей страны. Они завтра встретятся на одной площадке.
Впервые за долгое время никаких адресных барьеров. Какой станет 14-я национальная премия и почему отсчет биографии конкурса идет буквально с нуля? Подготовку шоу увидела Лидия Заблоцкая.
"Телевершина" возвращается!
Камерность для своих, но не без техношика. Все внимание 11-ти камер и нескольких сотен журналистов на победный подиум. Триумфаторов будут буквально купать в золоте. Новое решение графической упаковки, считайте, обновленной "Телевершины".
Новый формат "Телевершины"
Продумано до "телеатомов" профессионалами Белтелерадиокомпании. Например, победа будет лететь в руки победителю. Конверт в руках телескопа. Ничуть не уступим по масштабам и размаху нашумевшему Х-Factor.
Каналами мы достаточно редко встречаемся. И это единственная практически возможность, которая дает нам пообщаться с коллегами из других телеканалов. По средствам технических средств, уютного зала, локального света мы хотим поздравить коллег, которые будут номинироваться, победителей, номинантов, тех, кто не выиграл, всех мы хотим в любом случае поздравить. Думаю, что это событие для нашей страны и для определенной сферы телевизионщиков, радийщиков, всех, кто причастны, околопричастны, постановщики, все это медиахолдинги - они причастны ко всему. Поэтому, я думаю, мы добьемся какого-то результата, который будет удобоварим для всех.
К вокальному проекту отсылки в голосах в прямом смысле. Градус интриги будут тушить новые хиты финалистов Х-Factor. Тембральным двигателем церемонии станет великолепная четверка: Владимир Богдан, Марианна Муренкова, в их компании и лица Агентства теленовостей.
Первый раз я лично буду вести эту церемонию. Для меня это очень ответственно и почетно. Я волнуюсь, готовлюсь, как и наши номинанты.
Вдвойне ответственно, потому что мы всех коллег практически знаем. Мы где-то общаемся, мы работаем даже вместе, поэтому, наверное, переживаешь еще в этой степени, не [относишься] нейтрально. Хотя нужно за всех порадоваться.
Даже в сценарии ведущих на месте слов "и победителем становится..." многоточие. Интрига на ТВ-кухне. В этот раз обновленное жюри оценило 224 заявки в двадцати двух номинациях. Их список (как и положение) тоже реформировался - добавили восемь. Есть возрожденные (как "Программа-интервью") и совершенно непривычные для телесетки (например, "Авторский блог").
Прошло всего 5 лет, и с исторической точки зрения это такой миг. Но когда мы подходили к переработке положения, к разработке новых номинаций, мы поняли, что белорусское телевидение 2017 года и телевидение 2022 года - это два совершенно разных телевидения. Это другие рубрики, другие программы. И не только авторская журналистика, но и развлекательные программы. Совершенно другие подходы. И журналистика стала острее, гораздо оперативнее, немного злее, но нас к тому подтолкнули события 2020 года. И будет очень много новых номинаций. Это не только "Авторская журналистика", но и "Единым фронтом" - это оценка коллективного труда всех наших телекомпаний, когда случаются такие вызовы, в которых нужно стоять плечом к плечу.
Поистине эпоха перемен для белорусского вещания. Эта пятилетка за спиной стала решающей. Четкость не только благодаря новой картинке 16 на 9, но и в информации. Остались в эфире самые стойкие, кто не поддался прессингу и "заклікам" остановить эфир. Мы верно вещали в прямом. Словом развенчивали фейки. Разоблачали предателей. Мониторили, читали, отвечали, были в оппо-толпе. Пропагандировали искусство и спорт вопреки подножкам. Будили улыбкой всю страну, потому что жизнь продолжается. Не испугались и победили. По-настоящему железные люди.
Кому покорится "Телевершина"?
Каждый из двадцати восьми победителей в силуэте заветной статуэтки: человек в бронзе, который стремится к своей телевершине. Статуэтка тоже пережила реновацию, стала увесистее, изменилась в размерах и обрела "пиксельный щит", ведь в информационной войне нам приходилось сражаться фактами в высоком разрешении.
Даже номинация появилась, называется "Единым фронтом". Вы увидите, кто стал обладателем статуэтки в этой номинации. Времена такие, что пришлось [выступить] единым фронтом, было нелегко. И конкуренция должна быть на телевидении. Она существует между нашими телекомпаниями, да и между телеканалами, например, внутри нашей компании. Но когда вопрос становится ребром, нужно все амбиции отбрасывать и в некоторых направлениях работать вместе, что мы с успехом, как мне кажется, и делаем.
"Телевершина" не за вершиной
"Телевершина" возродилась и новым гимном. Подарок каждому телевизионщику. Прозвучит, когда раскроются все конверты.
Премия не останется кулуарной. Все три часа церемонии увидят и зрители. Уже в эту субботу, 28 мая, в шесть вечера на "Беларусь 1".