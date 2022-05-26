14 Национальная премия "Телевершина" 27 мая возвращается в статус самой интригующей кульминации двухлетия

Прошло всего 5 лет, и с исторической точки зрения это такой миг. Но когда мы подходили к переработке положения, к разработке новых номинаций, мы поняли, что белорусское телевидение 2017 года и телевидение 2022 года - это два совершенно разных телевидения. Это другие рубрики, другие программы. И не только авторская журналистика, но и развлекательные программы. Совершенно другие подходы. И журналистика стала острее, гораздо оперативнее, немного злее, но нас к тому подтолкнули события 2020 года. И будет очень много новых номинаций. Это не только "Авторская журналистика", но и "Единым фронтом" - это оценка коллективного труда всех наших телекомпаний, когда случаются такие вызовы, в которых нужно стоять плечом к плечу.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси