14 ноября - важная дата в истории Беларуси, рассказываем почему

14 ноября - важная дата в истории Беларуси. Ровно 84 года назад Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики постановил принять Западную Беларусь в состав Белорусской ССР. Тем самым воссоединение народа в едином государстве было завершено юридически.

Республика вернула практически половину своей территории и удвоила численность населения. Это произошло за счет этнических белорусов, которые насильно почти на 20 лет были лишены Родиныи жили под юрисдикцией польского государства. Итог Рижского мирного договора.