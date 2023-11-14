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14 ноября - важная дата в истории Беларуси, рассказываем почему
14 ноября - важная дата в истории Беларуси. Ровно 84 года назад Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики постановил принять Западную Беларусь в состав Белорусской ССР. Тем самым воссоединение народа в едином государстве было завершено юридически.
Республика вернула практически половину своей территории и удвоила численность населения. Это произошло за счет этнических белорусов, которые насильно почти на 20 лет были лишены Родиныи жили под юрисдикцией польского государства. Итог Рижского мирного договора.
В 39-м историческая справедливость была восстановлена. Белорусский народ снова получил утраченную в 20-е годы прошлого столетия возможность жить и развиваться в границах одной республики.
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