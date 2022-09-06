14 пассажиров госпитализированы - последняя информация об инциденте с белорусским автобусом в Польше

Один человек был транспортирован на вертолете в больницу, есть четыре человека предварительно с травмами средней степени тяжести. Но это пока не точно. Полная информация будет позже. Известно, что водитель автобуса был трезв. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления причин, почему он не справился с управлением.

Эльжбета Загурска, и. о. пресс-секретаря начальника районной полиции в г. Миньск-Мазовецкий (Польша)