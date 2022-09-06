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14 пассажиров госпитализированы - последняя информация об инциденте с белорусским автобусом в Польше
На место аварии к вечеру прибыл подменный автобус, организованный белорусской транспортной компанией. Он довез шестерых пассажиров до места назначения. 14 пассажиров были госпитализированы в медицинские учреждения в городах Миньск-Мазовецки, Седльце, Гарволин, Варшава. Их жизни ничто не угрожает. По имеющимся данным, остальные пассажиры разъехались самостоятельно.
Один человек был транспортирован на вертолете в больницу, есть четыре человека предварительно с травмами средней степени тяжести. Но это пока не точно. Полная информация будет позже. Известно, что водитель автобуса был трезв. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления причин, почему он не справился с управлением.
Сегодня утром вблизи населенного пункта Петровина попал в ДТП автобус с 45 белорусами, следовавший из Минска в Варшаву. Машина вылетела с дороги и оказалась в кювете. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и не справился с управлением. На место прибыли более 20 расчетов пожарной службы и 8 машин скорой помощи. Желающим добраться до ближайшей железнодорожной станции предоставили транспорт.
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