14-я Белорусская антарктическая экспедиция завершена - какие научные задания выполнены

Отдельного внимания достойна совместная с Минздравом программа по изучению резервных возможностей человека в неблагоприятных погодных условиях.

Реализованы и два крупных международных проекта: белорусско-турецкий по изучению поведения микропластика в полярной среде и палеографический совместно с немецкими коллегами. Также выполнен целый ряд инженерно-технических работ по подготовке станции к приему полярников на круглогодичное пребывание: внедрена в эксплуатацию система подогреваемого водопровода и новая дизель-электростанция, запущена система раздачи Wi-Fi (сигнала спутникового интернет-соединения) на все блоки станции, смонтировано несколько технических объектов.