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14-я Белорусская антарктическая экспедиция завершена - какие научные задания выполнены
14-я Белорусская антарктическая экспедиция завершена. Задания госпрограммы выполнены в полном объеме, минувшей ночью наши полярники вернулись на родину. Эта поездка оказалась самой продолжительной: 185 суток 12 ученых провели на южном континенте. За это время реализовано 10 научных заданий, среди них и несколько разработанных институтами и организациями Национальной академии наук.
Отдельного внимания достойна совместная с Минздравом программа по изучению резервных возможностей человека в неблагоприятных погодных условиях.
Реализованы и два крупных международных проекта: белорусско-турецкий по изучению поведения микропластика в полярной среде и палеографический совместно с немецкими коллегами. Также выполнен целый ряд инженерно-технических работ по подготовке станции к приему полярников на круглогодичное пребывание: внедрена в эксплуатацию система подогреваемого водопровода и новая дизель-электростанция, запущена система раздачи Wi-Fi (сигнала спутникового интернет-соединения) на все блоки станции, смонтировано несколько технических объектов.
Алексей Гайдашов, руководитель Белорусской антарктической экспедиции: Уникальная научная работа проведена в научном направлении. Сейчас из Антарктики в постоянном режиме круглосуточно передается информация - впервые в истории покорения континента нашими специалистами передается информация с автоматической метеорологической станции. Регулярно поступает. Теперь мы сможем узнать климатические режимы и условия круглогодично. Это очень большой практический шаг вперед.
По словам Алексея Гайдашова, в следующем сезоне будет проведена своеобразная генеральная репетиция зимовки. Все системы жизнеобеспечения и безопасности пройдут детальную проверку. Согласно государственной программе, пилотное круглогодичное пребывание планируется осуществить в 2023 году. Штатный состав, научное оборудование и логистика отработаны и готовы к зимовочному сезону в Антарктиде.