14-я городская детская поликлиника сегодня открылась во Фрунзенском районе города Минска

Все кабинеты специалистов насыщены оборудованием на первичном звене. Это означает, что мы можем оказать именно здесь медицинскую помощь. Очень интересная комната безопасности, низкие показатели младенческой смертности, детской смертности, заболеваемости неплохие показатели, но работа с родителями, не только с маленьким пациентом, а именно работа с молодыми родителями в виде обучения навыкам - это новый шаг в педиатрии. И поэтому, я считаю, что вот как раз комплексное решение вопросов - этим ценна данная поликлиника.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси