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14-я городская детская поликлиника сегодня открылась во Фрунзенском районе города Минска

Новой инфраструктурой пополняется столица - 14-я городская детская поликлиника сегодня открылась во Фрунзенском районе. В церемонии принял участие министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и мэр Минска Владимир Кухарев. Учреждение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе и белорусского производства. Поликлиника обслуживает более 18 тысяч детей. Можно пройти функциональную диагностику: ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости, тазобедренных суставов и лимфатических сосудов.

Все кабинеты специалистов насыщены оборудованием на первичном звене. Это означает, что мы можем оказать именно здесь медицинскую помощь. Очень интересная комната безопасности, низкие показатели младенческой смертности, детской смертности, заболеваемости неплохие показатели, но работа с родителями, не только с маленьким пациентом, а именно работа с молодыми родителями в виде обучения навыкам - это новый шаг в педиатрии. И поэтому, я считаю, что вот как раз комплексное решение вопросов - этим ценна данная поликлиника.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси
Предусмотрена электронная информационная система "веб-полиника". Вся медицинская документация будет в электронном варианте, пациентам будет гораздо проще получить всю информацию в виде выписок либо в виде справок о состоянии здоровья, не посещая разных врачей, а придя в один кабинет.
Наталья Татур, главврач 14-й детской клинической поликлиники г. Минска

В новом здании поликлиники есть рентгенологическое отделение, хирургическое, отделение медицинской реабилитации и аптека. Все для удобства белорусов.

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