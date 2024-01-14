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14 января - годовщина трагедии деревни Ола, в которой фашисты сожгли почти 2 тыс. человек
Мы живем, пока помним. История деревни Олы - зеркало судеб сотен белорусских сел, уничтоженных оккупантами во время войны. О случившейся здесь трагедии знает вся наша страна.
80 лет назад нацисты уничтожили деревню Ола
80 лет назад, 14 января 1944 года, вместе с людьми сожжена Ола. Эта была глухая лесная деревня, в ней всего-то было 34 дома. Населенный пункт стал местом спасения для мирного населения нескольких районов. Территория современного Светлогорского района в начале 44-го - это сплошной фронт. От войны и от нацистов люди уходили в леса. Около двух тысяч человек пришли в Олу, думая, что в эту деревню среди болот солдаты вермахта не доберутся.
1758 человек были расстреляны и сожжены в деревне Ола
Но утром тысячная армада немцев окружила село и за несколько часов было расстреляно и сожжено 1758 человек (это примерно 12 Хатыней).
Судя по впоследствии найденной листовке, здесь находились подчиненные, входившие в 45-ю пехотную немецкую дивизию вермахта, ну а также 707-я - она была пехотная, потом переименована. Ее называют и охранной дивизией. Это преступление вермахта. Для них стояла задача - массовое истребление гражданских лиц.
Долгое время трагедия Олы оставалась в тени. Лишь в последнее десятилетие стали появляться жуткие подробности преступления. Главным доводом в отстаивании исторической правды - воспоминания выживших в огне Олы. Вы их услышите из первых уст. В 9 часов вечера в "Главном эфире".
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