15 августа в Свислочском районе пройдет каравай-фест "Бацькава булка"

Северные ворота Беловежской пущи и хлебная столица Беларуси уже 15 августа будут встречать гостей на каравай-фесте "Бацькава булка". В 2026 году он отмечает первый юбилей. В Свислочском районе также ждут туристов из-за рубежа.

Свислочский район сочетает в себе вековые дубы, которые помнят Наполеона, и болото - ровесника египетских пирамид. А еще здесь пирог, приготовленный по особому рецепту, не теряет своих вкусовых качеств даже спустя год, а местные пекут хлеб, который возвращает в детство.

Если у Свислочи есть запах, то это аромат выпечки. В местной пекарне в ассортименте около 20 наименований. Это рецепты, проверенные временем, и в составе только белорусское. Чтобы утром на полках лежала свежая продукция, выпекать начинают с вечера. За румяными изделиями приезжают из других районов.

Здесь и плетенка, которую знают не только белорусы, но и зарубежные гости. Теплая, с корочкой, она ассоциируется с домом - "Бацькава булка". Популярным изделие стало после визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Свислочский район в 2021 году.

Светлана Урбанович, технолог цеха хлебопечения:

"Александр Григорьевич подошел к нашей продукции. Почему-то взгляд его упал именно на нашу плетенку. Он так по-батьковски разломал ее. Попробовал, сказал, что очень вкусно. И все, больше комментариев нам не надо было".

Искреннее признание мгновенно превратило обычный продукт в народный бренд. На каравай-фест "Бацькава булка" в 2025 году приезжали туристы из Чехии, Литвы, Польши, Великобритании, Бельгии, России.

Ирина Гутор, заведующая сектором культуры Свислочского райисполкома:

"Очень приятно, когда даже в Минске встречаешь людей, и они говорят: "А мы знаем вашу "Бацькаву булку", мы приезжали". В парке в этом году мы размещаем много детских локаций, торговых точек, также сцену. Также мы планируем очень интересную локацию - соломенный лабиринт".

В этот раз для размещения гостей добавили палаточный городок. В программе дегустации хлеба со всей Беларуси, конкурс пекарей, а также хиты от звезд белорусской и российской эстрады.

Андрей Грицкевич, председатель Свислочского райисполкома:

"В прошлом году нашим людям зашло и интерес вызвало "Трактор-шоу". В этом году мы его снова будем проводить, немножко усовершенствуем трассу. Самый главный, первый посыл - это Год белорусской женщины, поэтому вся программа будет завязана именно на символе нашей красивой, замечательной, нежной женщины".

Кристина Жук, заведующий отделом культурно-массовой работы ГУК "Свислочский районный центр культуры и народного творчества":

"В центре у нас будут расположены различные площадки. В 14:00 состоится торжественное открытие. После него начнутся небольшие концерты звезд белорусской эстрады. Будет площадка, на которой можно будет испечь и получить потом в подарок ту самую "Бацькаву булку".

Туристы Свислочского края - это молодые люди, которые выбирают активный отдых с песнями у костра и неизведанными тропами, а также семейные путешественники. Район придется по вкусу любителям образовательного туризма, а также тем, кому интересна этнография и местная кухня. Спланировать маршрут помогут в туристическом инфоцентре.

Ирина Шиманюк, директор Свислочского районного туристического информационного центра:

"Особенно пользуются спросом велосипедные туры по православным святыням Свислоччины. Есть памятные места, связанные с историческими событиями Великой Отечественной войны и Первой мировой войны. В каждом крупном агрогородке существует традиция проведения тех или иных праздников. Здесь и фестиваль "Ягодный микс", и фестиваль грибов. Порозовская земля славится блинами, которые готовятся в агрогородке Ханевичи по рецептуре наших предков и, наверное, не повторяются больше ни в одном регионе нашей страны".

Попробовать "на ощупь" Свислочь можно и через колоритные мастер-классы в районном центре культуры: гончарное дело, вытинанку, соломоплетение. После с полным чемоданом сувениров и новых эмоций остается лишь бросить монетку, чтобы вернуться еще раз.