15 ноября в Беларуси отмечают День работников сельского хозяйства

Профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это люди, которые кормят страну и своим нелегким ежедневным трудом вносят значимый вклад в продовольственную безопасность и экономику Беларуси. Поздравления представителям сферы направил Александр Лукашенко.

Отечественное продовольствие поставляется более чем в 115 стран мира. Среди ключевых торговых партнеров - Россия, государства ЕАЭС и Китай. География поставок постоянно расширяется: открыты десятки новых направлений, включая динамично развивающиеся рынки Африки и Юго-Восточной Азии. Страна входит в топ-5 ведущих экспортеров молочных продуктов. Амбициозная задача к 2030 году - вывести АПК на новый уровень и удвоить экспортную выручку, превысив отметку в 10 млрд долларов.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

"Для достижения целевого показателя в 20 млрд долларов США предлагается повышать эффективность полей и ферм, чтобы нарастить выпуск товарной продукции. Также отмечены планы развивать энергетическую отрасль и строить дополнительные мощности по производству азотных удобрений, включая карбамид, и обеспечить необходимое количество фосфорных удобрений".

Отрасль по праву остается одним из локомотивов белорусской экономики. И главное, что за всеми высокими цифрами и мировыми рекордами стоят люди, преданные родной земле.