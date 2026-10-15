15 октября отмечают Всемирный день борьбы с раком молочной железы

15 октября - день особого внимания к заболеванию, которое занимает первое место среди онкопатологий у женщин. Всемирный день борьбы с раком молочной железы проходит в том числе с профилактической целью - обратить внимание и напомнить о важности своевременной диагностики.

В Беларуси к этому дню приурочены дни открытых дверей в медучреждениях, семинары, профильное консультирование. Ведущее государственное учреждение - РНПЦ имени Н. Н. Александрова, который занимается проблематикой онкологии и радиологии -, ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы проводит большую научно-практическую конференцию.

Конференция соберет ведущих специалистов со всей республики, а также онкологов из Москвы. Врачи обменяются опытом, наработками в лечении. Особый акцент будет сделан на ноу-хау в области лекарственной терапии.

Сегодня Республиканский научно-практический центр имени Н. Н. Александрова аккумулирует новейшие наработки современных ученых Беларуси и других стран в области диагностики и лечения рака молочной железы. Проблема мировая и острота ее не снижается. В Беларуси каждый год регистрируется около 5 тыс. новых случаев заболевания. Огромная и квалифицированная команда специалистов РНПЦ занимается решением проблемы.

Антон Хоров, завлабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

"Мы продолжаем развиваться в области хирургии. Это касается и профилактической хирургии при носительстве наследственных мутаций. Целая программа существует, которая объединяет не только пациентов, страдающих раком молочной железы, но и пациентов, страдающих раком яичников. Большая группа ученых, хирургов работают над этой проблемой. Мы развиваемся в области реконструктивно-пластической хирургии рака молочной железы. Каждый год усиливаем возможности лекарственной терапии. Благодаря Министерству здравоохранения, нашему руководству, мы включаем все новые и новые таргетные препараты в схемы лечения этой патологии. Молекулярно-генетический корпус вносит большой вклад в диагностику опухолевых заболеваний".

Сегодня все достижения медицины и вопросы, которые пока остаются открытыми, обсудят на научно-практической конференции. Тесное сотрудничество коллег позволяет онкологам находить новые пути решения в лечении заболевания.

Весь октябрь считается месяцем информирования о раке молочной железы, и это всемирная практика. Кроме конференций и научно-практических встреч онкологов, проходят мероприятия по привлечению внимания женщин к необходимости профилактики заболевания и регулярного обследования, ведь именно ранняя диагностика спасает жизни.