15-й корпус БНТУ открылся после 10 лет ремонта

Кого точно не заменит искусственный интеллект, так это наших будущих архитекторов. Их идеи и предложения стремительно внедряются в республиканский ландшафт.

А для студентов сразу четырех факультетов БНТУ власти города на День знаний сделали настоящий подарок: спустя практически 10 лет ремонта здания, свои двери вновь открыл 15-й корпус.

Говорят, архитектура - это застывшая музыка. А как звучит настоящий лайнер знаний? Определенно величественной классикой. Его называют кораблем, хотя он никогда не покидал суши. Но разве корабль определяется водой? Он определяется устремленностью вперед, готовностью к путешествию. После долгих лет ремонта и легенд, которые он успел обрасти, этот гигант снова зовет пассажиров на борт и держит курс на знания.

15-й корпус БНТУ - легенда Минска. Его узнают издалека: острые линии, ярусная структура, высокая треугольная башня: хоть и по задумке самолет, а в народе - чем не летучий корабль, так к слову, его и назвал 42-й президент США во время своего визита в столицу в 1994-м. Корпус открылся в далеком 1983 году, и до его первого ремонта оставалось 24 года. Таким он его и застал, на тот момент еще совсем юный и совсем не декан Дмитрий Леванский.

"Строили и проектировали этот корпус люди, которые учились, творили и работали в БНТУ - Игорь Есьман и Виктор Аникин. Именно они придумали запустить в кораблике эскалатор, кстати, один из первых в Беларуси. Правда, практически никто не видел его своими глазами, поэтому про это чудо техники начали слагать разные истории. Ходила легенда, что при установке не учли вибрации эскалатора, и он издавал звуки надвигающегося танка, поэтому его эксплуатацию быстро завершили", - рассказал декан факультета энергетического строительства БНТУ Дмитрий Ливанский.

Следующая легенда связана с тем, что изначально планировалось расположить корпус перпендикулярно проспекту, да и вообще сам корпус должен быть в два раза шире по проекту, но панорама на въезд в город со стороны Москвы открывалась бы не такая захватывающая, как сейчас, поэтому решение изменили. И позже это признали большой инженерной ошибкой, ведь из-за неправильного расположения на розе ветров студенты самой высокой точки корпуса сильно мерзли. Так родилась легенда номер 2 - о застывших чернилах в ручках.

Анастасия Медведева-Липовка, старший преподаватель факультета энергетического строительства БНТУ:

"Он изменился, он стал каким-то таким новым, свежим, как говорится, с иголочки. Но вот это ощущение, что ты приходишь туда, где ты был студентом. Архитектура здания сохранилась. Светлые холлы стали новее, ярче. Лестницы, широкие окна аудитории, высота паруса кораблика, аудитории, которые на самом верху, из которых виден Минск. Вот это вот романтика! После обновления, естественно, корпус обновили и обновили инженерные системы. И теперь это уже возможность обучаться в теплых, отапливаемых и хорошо освещенных аудиториях. Особенно это актуально было, когда училась я. У нас, к сожалению, лекции проходили, студенты находились в куртках в холодный период года, чернила у кого-то там где-то могли замерзнуть. То сейчас конечно, вот этот комфорт, который принесен в это здание, которое, может и не сильно изменилось снаружи, но оно изменилось внутри".

Внешне 15-й корпус полностью сохранил свой узнаваемый силуэт, но техническую начинку за время затянувшейся реконструкции освежили полностью. Фасад гиганта площадью 33 тыс. кв. м основательно утеплили, заменили в здании все окна и переделали систему отопления. Внутри смонтировали полноценную приточную вентиляцию, видеонаблюдение и современную пропускную систему с турникетами.

Карина Петушок, студентка БНТУ:

"Мне очень нравится, как отреставрировали корпус, и я очень рада, что мы переезжаем в этот корпус, от общежития до корпуса буквально 5 минут. Мне нравится форма, это очень интересная форма даже для Минска. Ведь если посмотреть, у нас как-то стараются делать однотипно, а 15-й корпус - это прям что-то вау, и его все знают за пределами Беларуси тоже, потому что это интересное архитектурное решение".

Реконструкция затронула не только инженерные системы, но и саму философию учебного процесса. Лаборатории пополнились 3Д-принтерами, графическими установками, геодезическим инвентарем, появились конструкторские бюро для архитекторов. Это позволит студентам не просто осваивать теорию, а погружаться в задачи, максимально приближенные к реальному проектированию.

Владислав Кашковский, студент БНТУ, архитектор:

"Я мечтал попасть в этот корпус, в корабль, чтобы тут учиться архитектуре, конструкциям. И для меня, наверное, это 1 сентября одно из самых приятных, самых радостных, счастливых. Я еще никогда так не хотел прийти на 1 сентября, потому что у нас открывается новый корпус. С новым оборудованием, с нашими уважаемыми преподавателями, чтобы мы могли изучать архитектуру и достойно принять эстафету нашего старшего поколения".

Но не только учебой едины, наши молодые инженеры оказались еще и очень талантливы. Студенческой жизни в БНТУ можно только позавидовать. И хочется верить, что и в новые стены вдохнут творчество.

"Самое яркое мероприятие в студенческой жизни в политехе - это, конечно же, весна. У нас есть четыре дня весны, где мы танцуем, поем, играем на барабанах и показываем какой-то стем. Но наш факультет, ведущий, мы забрали мисс БНТУ и мистера БНТУ. Это индивидуальная награда наших ребят. Мы очень старались. И мы заслужили, я считаю", - рассказал студент БНТУ Роман Власенко.

Дарья Андрос, студентка БНТУ:

"Каждый день, когда мы ездили в другие корпуса, всегда шли с мыслью, что вот бы открыли корпус, скорее бы его увидеть, вообще посмотреть, как там что. Потому что, правда, было очень интересно, из-за того, что и старшекурсники рассказывали, и преподаватели тоже. Поэтому очень хотелось здесь побывать уже".

Учиться в таких вузах непросто, но интересно. Пожалуй, в нашей стране нет ни одного города или района, где бы ни работали выпускники БНТУ. И стоит помнить, что даже здание Корабля знаний - тоже дело рук выпускников вуза.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Каждый день, когда мы ездили в другие корпуса, всегда шли с мыслью, что вот бы открыли корпус, скорее бы его увидеть, вообще посмотреть, как там что. Потому что, правда, было очень интересно, из-за того, что и старшекурсники рассказывали, и преподаватели тоже. Поэтому прямо очень хотелось здесь побывать уже".

А история Владислава Кашковского уже буквально камнем вписана в ландшафт города. Он еще с детства увлекался конструированием, потом окончил архитектурный колледж и понял, что больше не сможет прятать чертежи в долгом ящике. Так из-под пера настоящего таланта в Минске появился "Сад вершаў", вот-вот откроется Национальный музей Беларуси и уже введено в эксплуатацию общежитие 15-го корпуса БНТУ.

Владислав Кашковский, студент БНТУ, архитектор:

"Наверное, самая интересная разработка - это музей. Потому что это такая идея, концепция, которая пришла уже ближе к окончанию моего обучения в колледже. И это стало огромным толчком для меня, потому что поучаствовать в конкурсе на концепцию такого очень важного объекта для меня, как для архитектора будущего, молодого, это очень большой шаг. Поэтому для меня это очень важный момент был. Я решил уже на свой диплом взять проект "Сада вершаў" и разработать более детальную архитектурную часть. И для меня был огромный шок и радость, что я завоевал в 2024 году Гран-при, и потом в 2025 году этот проект был реализован при поддержке города, при поддержке района. И сейчас, особенно осенью, я, бывает, захожу в этот парк, и у меня просто невероятно радуется душа, что не только получилось воплотить эту идею с помощью наших коллег, но и то, что людям нравится это место, что им приятно туда ходить, что они стараются соблюдать чистоту, порядок в этой территории".

У каждого здания есть своя судьба. Кораблик БНТУ когда-то задумывали как символ научной дерзости - и он им стал. Только не как свершившийся факт, а как вечный процесс: перестраиваться, ошибаться, возвращаться, снова плыть. Он способен принимать на борт новых людей, новые идеи, новые смыслы и не бояться штормов. А курс, как всегда, проложат те, кто внутри.