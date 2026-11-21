Подготовку растений к зиме ведут городские службы Минска. Так, 150 лип в кадках, которые украшали проспект Независимости, перевозят на зимовку в более подходящее место, на территорию предприятия "Минскзеленстрой".

Процедура вынужденная: она защитит деревья от реагентов и вредных выбросов. Находиться в более благоприятных условиях растения будут до первых весенних теплых дней.

Екатерина Короткина, заместитель гендиректора КУП "Минскзеленстрой":

"С наступлением весеннего периода эти вазоны вернутся на свое место - на озелененную территорию вдоль проспекта Независимости - с последующим украшением: однолетними цветочными растениями. В осенний период там будут высажены еще и многолетники. То есть будет круговорот: в весенний, летний, осенний периоды они будут установлены, а на зимний период они будут перевезены на место хранения".

К морозному периоду специалисты "Минскзеленстроя" подготовят и другие растения. На разделительных полосах проспектов и магистралей вместо хризантем появятся хвойные лапки.

Многолетние растения и кусты роз также утепляют сосной. Стволы деревьев вдоль МКАД и развязок от непогоды укутывают специальными шарфами в виде спандбондов.