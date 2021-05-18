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150 экспонентов представили продукцию 15 стран на выставке "Здравоохранение Беларуси - 2021"
Выставка продлится до 20 мая
К слову, самым популярным стендом оказался центр вакцинации против коронавируса. Он разместился у входа в манеж. Уже с самого утра выстроилась очередь за антиковидной прививкой. Организаторы обещают - уколов от коронавируса хватит всем.
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