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150 экспонентов представили продукцию 15 стран на выставке "Здравоохранение Беларуси - 2021"

Выставка продлится до 20 мая

К слову, самым популярным стендом оказался центр вакцинации против коронавируса. Он разместился у входа в манеж. Уже с самого утра выстроилась очередь за антиковидной прививкой. Организаторы обещают - уколов от коронавируса хватит всем.

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