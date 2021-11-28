150 экземпляров белорусских памятных монет переданы Нацбанком музею для временной экспозиции

Для Беларуси важно иметь свои памятные монеты, так как они выступают своеобразным средством продвижения или трансляции наших ценностей. То есть ценностей белорусской государственности, ценностей белорусской культуры. В монетах иногда используются инкрустация драгоценными камнями. Одной из первых серий, в которой была задействована данная техника, была серия "Праздники и обряды белорусов.

Михаил Кочан, научный сотрудник Музея современной белорусской государственности