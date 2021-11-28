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150 экземпляров белорусских памятных монет переданы Нацбанком музею для временной экспозиции

Четверть века белорусской памятной монете - одному из символов нашего суверенитета. К праздничной дате полторы сотни экземпляров переданы Национальным банком Музею современной белорусской государственности для временной экспозиции. История памятных монет началась в 1996-м, когда мировое сообщество праздновало полувековой юбилей ООН. По итогам конференции в Сан-Франциско подписи под уставом поставили представители 50 стран. Свой автограф в документе оставил и выходец из Беларуси глава МИД Советского Союза Андрей Громыко. Чеканку первой памятной монеты Беларуси осуществил английский Королевский монетный двор "Роял Минт". Историческую дату зафиксировали в золоте, серебре и медно-никелевом сплаве.

Для Беларуси важно иметь свои памятные монеты, так как они выступают своеобразным средством продвижения или трансляции наших ценностей. То есть ценностей белорусской государственности, ценностей белорусской культуры. В монетах иногда используются инкрустация драгоценными камнями. Одной из первых серий, в которой была задействована данная техника, была серия "Праздники и обряды белорусов.
Михаил Кочан, научный сотрудник Музея современной белорусской государственности
Национальным банком выпущено более 500 наименований памятных монет на разную тематику: история и культура Беларуси; Беларусь и мировое сообщество; спортивная тематика. Нами реализовано порядка 37 тысяч золотых, 520 тысяч медно-никелевых и 715 тысяч серебряных монет. То, что монеты покупают, является признанием.
Дмитрий Лапко, зампредседателя правления Нацбанка Беларуси

Артефакт с самым большим номиналом в экспозиции - это монета "Крест Евфросинии Полоцкой" выпущенная Московским монетным двором в 2007 году. Она выполнена из серебра высшей пробы, включает элементы золота и инкрустирована искусственно выращенными драгоценными камнями. Уже к следующему сезону Нацбанк анонсирует выпуск порядка 22 наименований памятных монет.

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