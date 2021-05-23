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150 тыс. кв. метров жилья построят в Смолевичах за 5 лет
150 тысяч квадратных метров жилья за 5 лет в Смолевичах - вполне реальная цифра. Об этом Владимир Кухарев - председатель Мингорисполкома - рассказал в проекте "Вопрос номер один". Смолевичи - город-спутник столицы, который активно развивается и застраивается.
Жилье в новостройках пользуется спросом у минчан, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Уже начато строительство 11 домов. Следующей площадкой станет Руденск. Всего для Минска определены шесть городов-спутников.
Актуальные темы в проекте АТН "Вопрос номер один"
Проект
доступен на
. Среди актуальных тем проекта - столичные долгострои и инициативы города, инвестпроекты Минска, борьба с вандализмом, а также безопасность на массовых мероприятиях.
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