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150 тыс. кв. метров жилья построят в Смолевичах за 5 лет

150 тысяч квадратных метров жилья за 5 лет в Смолевичах - вполне реальная цифра. Об этом Владимир Кухарев - председатель Мингорисполкома - рассказал в проекте "Вопрос номер один". Смолевичи - город-спутник столицы, который активно развивается и застраивается.

Жилье в новостройках пользуется спросом у минчан, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Уже начато строительство 11 домов. Следующей площадкой станет Руденск. Всего для Минска определены шесть городов-спутников.

Актуальные темы в проекте АТН "Вопрос номер один"

Проект

"Вопрос номер один"

доступен на

YouTube-канале АТН

. Среди актуальных тем проекта - столичные долгострои и инициативы города, инвестпроекты Минска, борьба с вандализмом, а также безопасность на массовых мероприятиях.


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