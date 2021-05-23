150 тыс. кв. метров жилья построят в Смолевичах за 5 лет

150 тысяч квадратных метров жилья за 5 лет в Смолевичах - вполне реальная цифра. Об этом Владимир Кухарев - председатель Мингорисполкома - рассказал в проекте "Вопрос номер один". Смолевичи - город-спутник столицы, который активно развивается и застраивается.



Жилье в новостройках пользуется спросом у минчан, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Уже начато строительство 11 домов. Следующей площадкой станет Руденск. Всего для Минска определены шесть городов-спутников.



