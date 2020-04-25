1573 пациента с COVID-19 выздоровели

В Беларуси выздоровели и выписаны 1573 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Такие данные озвучил сегодня Минздрав. Зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на инфекцию. Всего проведено 139 тысяч 295 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.